Posesionan a nuevos gerentes de YPFB Corporación y sus empresas subsidiarias

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Sebastián Daroca, presentaron al nuevo equipo gerencial de YPFB Corporación y de sus empresas subsidiarias, como parte del proceso de reestructuración que impulsa la estatal petrolera.

El acto se realizó en la ciudad de Santa Cruz, donde las autoridades destacaron que la renovación busca fortalecer el rol estratégico de YPFB dentro del sector energético nacional.

“Este es el inicio de los cambios que estamos haciendo y continuaremos para contar con gente idónea, comprometida con la patria”, afirmó el ministro Blanco.

Buscan fortalecer el rol de YPFB

Blanco señaló que la reestructuración institucional continuará con el objetivo de consolidar una gestión capaz de responder a los desafíos actuales del sector hidrocarburífero.

“Vamos a continuar realizando los cambios correspondientes para contar con gente idónea, comprometida con la patria, y poder llevar adelante a Yacimientos el rol que debe cumplir”, enfatizó la autoridad.

Por su parte, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, indicó que las nuevas autoridades fueron elegidas en función de sus méritos profesionales y experiencia en el sector.

“Se han escogido con base en los méritos profesionales y la experiencia amplia que cada uno de ellos tiene en el sector de hidrocarburos”, remarcó.

Subsidiarias son consideradas la “musculatura” de YPFB

Daroca explicó que las empresas subsidiarias cumplen un rol fundamental dentro de la estructura operativa de YPFB, ya que participan en áreas estratégicas como exploración, producción, transporte y logística de hidrocarburos.

En ese marco, afirmó que estas empresas constituyen “la musculatura de YPFB” y son clave para el cumplimiento de los objetivos de la estatal petrolera.

Nuevas autoridades en empresas subsidiarias

Como parte de la nueva estructura, fueron designadas las siguientes autoridades:

Abel Villegas Ovando, gerente de YPFB Chaco.

Katya Diederich Kuscevic, gerente de YPFB Transporte.

Alberto Landívar Romero, gerente de YPFB Logística.

Andrés Brockman, gerente de YPFB Andina.

Nuevas autoridades en YPFB Corporación

También fueron posesionadas nuevas autoridades dentro de YPFB Corporación:

Víctor Hugo Blacud Chacón, vicepresidente nacional de Operaciones.

Sergio Nieva Casso, gerente de Importaciones y Productos Derivados.

Daniel Puyal Escóbar, director legal corporativo.

Fernando Almanza, gerente de Talento Humano.

Juan Pablo Saavedra Badani, gerente de Contrataciones.

Fernando Cuevas Banda, gerente de Comercialización.

Delmar Méndez Aponte, director de Comunicación Corporativa.

Reestructuración continuará

Las autoridades del sector hidrocarburos señalaron que estos nombramientos forman parte de una etapa inicial de cambios dentro de YPFB.

El objetivo, según indicaron, es fortalecer la administración de la empresa estatal, mejorar su capacidad operativa y consolidar una gestión técnica orientada a los desafíos del país en materia energética.

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