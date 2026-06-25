Posesionan a nuevos gerentes de YPFB Corporación y sus empresas subsidiarias

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, y el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, posesionaron a nuevos gerentes de la estatal petrolera y de sus empresas subsidiarias. Aseguran que los cambios buscan fortalecer la gestión institucional.
24/06/2026 20:51
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El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Sebastián Daroca, presentaron al nuevo equipo gerencial de YPFB Corporación y de sus empresas subsidiarias, como parte del proceso de reestructuración que impulsa la estatal petrolera.
El acto se realizó en la ciudad de Santa Cruz, donde las autoridades destacaron que la renovación busca fortalecer el rol estratégico de YPFB dentro del sector energético nacional.
“Este es el inicio de los cambios que estamos haciendo y continuaremos para contar con gente idónea, comprometida con la patria”, afirmó el ministro Blanco.
Buscan fortalecer el rol de YPFB
Blanco señaló que la reestructuración institucional continuará con el objetivo de consolidar una gestión capaz de responder a los desafíos actuales del sector hidrocarburífero.
“Vamos a continuar realizando los cambios correspondientes para contar con gente idónea, comprometida con la patria, y poder llevar adelante a Yacimientos el rol que debe cumplir”, enfatizó la autoridad.
Por su parte, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, indicó que las nuevas autoridades fueron elegidas en función de sus méritos profesionales y experiencia en el sector.
“Se han escogido con base en los méritos profesionales y la experiencia amplia que cada uno de ellos tiene en el sector de hidrocarburos”, remarcó.
Subsidiarias son consideradas la “musculatura” de YPFB
Daroca explicó que las empresas subsidiarias cumplen un rol fundamental dentro de la estructura operativa de YPFB, ya que participan en áreas estratégicas como exploración, producción, transporte y logística de hidrocarburos.
En ese marco, afirmó que estas empresas constituyen “la musculatura de YPFB” y son clave para el cumplimiento de los objetivos de la estatal petrolera.
Nuevas autoridades en empresas subsidiarias
Como parte de la nueva estructura, fueron designadas las siguientes autoridades:
También fueron posesionadas nuevas autoridades dentro de YPFB Corporación:
Reestructuración continuará
Las autoridades del sector hidrocarburos señalaron que estos nombramientos forman parte de una etapa inicial de cambios dentro de YPFB.
El objetivo, según indicaron, es fortalecer la administración de la empresa estatal, mejorar su capacidad operativa y consolidar una gestión técnica orientada a los desafíos del país en materia energética.
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