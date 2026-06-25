Chile expulsa a 62 migrantes en un vuelo chárter; 19 son bolivianos

El avión partió desde Santiago y realizará una escala en Iquique, en el norte del país, para recoger a otros pasajeros antes de continuar hacia sus destinos finales.

De acuerdo con la información disponible, 41 personas abordaron el vuelo en la capital chilena, mientras que las 21 restantes subirán desde Iquique. Todos los pasajeros viajan acompañados por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Del total de personas expulsadas, 16 contaban con órdenes de expulsión judicial, mientras que 46 corresponden a procesos de expulsión administrativa.

Respecto a las nacionalidades, el grupo está compuesto por 30 ciudadanos colombianos, 19 bolivianos y 13 ecuatorianos.

Las autoridades chilenas informaron que durante la jornada se entregará una actualización del Plan de Control Migratorio, en el marco de este nuevo operativo de expulsión.

Con información de La Tercera.

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