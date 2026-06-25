Emotivo encuentro: Jeanine Áñez saludó al Papa León XIV en el Vaticano

La expresidenta calificó la reunión con el Sumo Pontífice como un momento de esperanza, serenidad y profunda paz interior en medio de una etapa compleja de su vida.
25/06/2026 11:36
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El 24 de junio, en el Vaticano, la expresidenta Jeanine Áñez sostuvo un encuentro con Su Santidad el Papa León XIV, hecho que fue descrito como una experiencia significativa y cargada de emoción.
Áñez señaló que el saludo al Pontífice representó un momento especial en su vida, marcado por sentimientos de gratitud y reflexión personal tras los acontecimientos vividos en los últimos años.
“Fue una experiencia profundamente emotiva y significativa. En medio de tantos acontecimientos que han marcado mi vida en los últimos años, este encuentro me dejó un sentimiento de gratitud, esperanza, serenidad y una profunda paz interior”, expresó.
Asimismo, la exmandataria destacó el valor simbólico del encuentro y afirmó que se trató de un momento que trasciende las palabras y permanece en la memoria.
“Hay momentos que trascienden las palabras y permanecen en el corazón. Este ha sido uno de ellos”, manifestó.
Áñez remarcó el valor del encuentro y el agradecimiento por la oportunidad de haber podido saludar al líder de la Iglesia Católica en el Vaticano.
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