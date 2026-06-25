Emotivo encuentro: Jeanine Áñez saludó al Papa León XIV en el Vaticano

El 24 de junio, en el Vaticano, la expresidenta Jeanine Áñez sostuvo un encuentro con Su Santidad el Papa León XIV, hecho que fue descrito como una experiencia significativa y cargada de emoción.

Áñez señaló que el saludo al Pontífice representó un momento especial en su vida, marcado por sentimientos de gratitud y reflexión personal tras los acontecimientos vividos en los últimos años.

“Fue una experiencia profundamente emotiva y significativa. En medio de tantos acontecimientos que han marcado mi vida en los últimos años, este encuentro me dejó un sentimiento de gratitud, esperanza, serenidad y una profunda paz interior”, expresó.

Asimismo, la exmandataria destacó el valor simbólico del encuentro y afirmó que se trató de un momento que trasciende las palabras y permanece en la memoria.

“Hay momentos que trascienden las palabras y permanecen en el corazón. Este ha sido uno de ellos”, manifestó.

Áñez remarcó el valor del encuentro y el agradecimiento por la oportunidad de haber podido saludar al líder de la Iglesia Católica en el Vaticano.

Mira la programación en Red Uno Play