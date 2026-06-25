VIDEO: Así fue captado el terremoto en Japón de 6.9 de magnitud

Un terremoto de magnitud 6,9 se registró en Japón, generando momentos de tensión entre la población y activando los protocolos de emergencia de las autoridades locales.

Las imágenes captadas por ciudadanos y difundidas a través de redes sociales permiten apreciar la fuerza del sismo, considerado uno de los más intensos registrados recientemente en la región. En el video se observa el fuerte movimiento de edificios, viviendas y mobiliario, situación que provocó pánico en los ciudadanos.

La magnitud del evento provocó preocupación entre los habitantes, quienes abandonaron inmuebles y buscaron zonas seguras ante el riesgo de réplicas.

Japón, ubicado sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo y cuenta con estrictos sistemas de prevención y respuesta ante este tipo de fenómenos naturales.

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