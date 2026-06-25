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VIDEO: Así fue captado el terremoto en Japón de 6.9 de magnitud

Videos difundidos en redes sociales muestran la intensidad del movimiento telúrico registrado en territorio japonés, donde edificios y estructuras se sacudieron de manera violenta durante varios segundos.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

25/06/2026 10:31

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Una fotografía aérea muestra el muro de contención y la pared de bloques de hormigón de una vivienda privada que colapsaron debido a un terremoto en la ciudad de Hachinohe, prefectura de Aomori, en la región de Tohoku. Foto: AFP
Japón

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Un terremoto de magnitud 6,9 se registró en Japón, generando momentos de tensión entre la población y activando los protocolos de emergencia de las autoridades locales.

Las imágenes captadas por ciudadanos y difundidas a través de redes sociales permiten apreciar la fuerza del sismo, considerado uno de los más intensos registrados recientemente en la región. En el video se observa el fuerte movimiento de edificios, viviendas y mobiliario, situación que provocó pánico en los ciudadanos.

 

La magnitud del evento provocó preocupación entre los habitantes, quienes abandonaron inmuebles y buscaron zonas seguras ante el riesgo de réplicas.

Japón, ubicado sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo y cuenta con estrictos sistemas de prevención y respuesta ante este tipo de fenómenos naturales.

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