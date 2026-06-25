Un relator deportivo que seguía en directo las incidencias de la Copa del Mundo 2026 vivió momentos de tensión cuando un fuerte terremoto sorprendió a Venezuela mientras realizaba una transmisión por streaming a través de redes sociales.

El comunicador comentaba un partido del Mundial, torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, cuando el movimiento telúrico comenzó a sentirse con intensidad. En el video, que posteriormente se difundió en distintas plataformas digitales, se observa cómo la cámara se balancea de manera brusca hasta terminar volcada, mientras el periodista abandona rápidamente el lugar para ponerse a salvo.

La escena quedó registrada en vivo y refleja el impacto del sismo que afectó a varias regiones venezolanas. Las imágenes muestran segundos de incertidumbre en medio de la transmisión, interrumpida por la emergencia.

De acuerdo con el segundo balance oficial difundido por las autoridades, los terremotos dejaron al menos 164 fallecidos y 971 heridos, además de cuantiosos daños materiales en distintas zonas del país.

Las regiones más afectadas fueron sectores del estado costero de La Guaira y áreas de Caracas, donde se reportaron derrumbes de edificios y daños en diversas estructuras. Asimismo, familiares dentro y fuera de Venezuela recurrieron a las redes sociales para difundir fotografías y datos de personas desaparecidas, en un intento por obtener información sobre su paradero.

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