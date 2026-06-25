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“Están vivos”: el desesperado pedido de ayuda para rescatar sobrevivientes tras el terremoto en Venezuela

Vecinos y equipos de emergencia trabajan sin descanso para encontrar personas con vida tras el colapso de varios edificios. En La Guaira, familiares aseguran escuchar voces entre los restos y piden más maquinaria y personal para continuar la búsqueda.

Red Uno de Bolivia

25/06/2026 11:43

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“Están vivos”: el desesperado pedido de ayuda para rescatar sobrevivientes tras el terremoto en Venezuela. Foto EFE.
Venezuela

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La angustia crece en La Guaira, cerca de Caracas, donde sobrevivientes, familiares y rescatistas trabajan contra el tiempo para encontrar a las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros tras el devastador terremoto que sacudió Venezuela.

Frente a un edificio destruido, decenas de vecinos se reunieron con la esperanza de encontrar señales de vida entre los restos de la estructura. Algunos aseguran haber escuchado gritos y movimientos de personas que aún permanecerían atrapadas.

“Están vivos. Les decimos que no fuercen la voz”, declaró Antonio Bermúdez a la AFP, mientras los equipos de emergencia intentaban mantener la comunicación con quienes permanecen bajo los escombros.

La falta de recursos complicó las labores de rescate. “Faltan la maquinaria y los recursos humanos necesarios”, explicó el rescatista José Pacheco, quien pidió mayor apoyo para acelerar las tareas de búsqueda.

Con cada minuto que pasa, rescatistas y familias mantienen la esperanza de encontrar más sobrevivientes entre las ruinas, en una carrera contra el tiempo marcada por la desesperación y la fe.

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