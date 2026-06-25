El sujeto ingresó durante la noche a un negocio ubicado en la zona de Pacata y, bajo amenazas con una presunta arma de fuego, obligó al administrador y a varios clientes a entregar sus objetos de valor. Luego escapó caminando.
25/06/2026 12:09
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Un momento de tensión se vivió durante la noche de este miércoles en la zona de Pacata, en Cochabamba, luego de que un hombre ingresara a un café internet y amenazara a las personas que se encontraban dentro del lugar.
El sujeto, quien llevaba una gorra y una capucha para cubrir su identidad, habría ingresado con una presunta arma de fuego con la que intimidó inicialmente al administrador del negocio. Bajo amenazas, logró sustraer dinero y un teléfono celular.
Después, el hombre continuó recorriendo los ambientes del café internet, donde varios clientes utilizaban las computadoras. Sorprendidos por la situación, los usuarios también fueron obligados a entregar sus pertenencias.
Tras conseguir varios objetos de valor, el presunto delincuente salió del establecimiento y huyó caminando del lugar.
Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para identificar al responsable y determinar las circunstancias del hecho.
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