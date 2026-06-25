Policía y Armada intensifican controles en Arroyo Concepción, frontera con Brasil

Las autoridades señalaron que los controles alcanzan tanto a ciudadanos bolivianos como a extranjeros que ingresan o circulan por la zona fronteriza.
25/06/2026 11:33
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La Policía Boliviana reforzó los controles de seguridad en la localidad fronteriza de Arroyo Concepción, en el municipio de Puerto Quijarro, como parte de las medidas preventivas implementadas en la zona limítrofe con Brasil.
El operativo se desarrolla con el apoyo de la Armada Boliviana y contempla una mayor vigilancia sobre el ingreso de personas al territorio nacional, así como el control de vehículos y la salida de mercaderías hacia el vecino país.
El comandante de Frontera Policial, coronel Milben Lara, informó que la medida responde a una disposición superior orientada a fortalecer la seguridad en este punto estratégico de la frontera.
“En Arroyo Concepción se está procediendo, por disposición superior, a reforzar el servicio de control tanto de vehículos como de personas y, si hubiera alguna novedad, se coordina con la Dirección Provincial de Migración”, señaló la autoridad en contacto con RED UNO.
Lara precisó que los controles no están dirigidos únicamente a ciudadanos extranjeros, sino también a los bolivianos que ingresan y circulan por el sector fronterizo.
Las autoridades indicaron que el objetivo de estas acciones es fortalecer la seguridad y mantener un monitoreo permanente de los movimientos de personas y mercaderías en uno de los principales pasos fronterizos entre Bolivia y Brasil.
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