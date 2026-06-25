La fe y la tradición vuelven a tomar fuerza en Guaqui. Los devotos del “Tata Santiago” confirmaron que las actividades y preparativos para la festividad 2026 continuarán con normalidad en este municipio ubicado a orillas del lago Titicaca, en el departamento de La Paz.

A través de un comunicado, los organizadores informaron a los guías, bloques de morenada, simpatizantes y población en general que la celebración del “Tata apóstol Santiago” seguirá adelante pese a los recientes acontecimientos registrados en el país.

“Comunicamos a todos nuestros señores guías, bloques de la morenada, morenos de la plana mayor, simpatizantes, pueblo de Guaqui y público en general, que las actividades programadas para la fiesta de nuestro ‘Tata apóstol Santiago’ para la gestión 2026 continúan con normalidad”, señala el documento difundido por los pasantes de la morenada “Hijos y Nietos de Guaqui”, Leandro Huanca y Ruth Limachi.

Entre las actividades anunciadas, se confirmó la reprogramación del último ensayo general de la morenada para el viernes 3 de julio. Además, la invitación está abierta para que los devotos se reúnan en Guaqui los días 23, 24, 25 y 26 de julio.

“Aceptando la voluntad de Dios y nuestro ‘Tata Santiago’, esperemos mejores días y que todas nuestras actividades se vayan restableciendo a la normalidad para todos”, expresaron los organizadores.

La festividad había sido suspendida inicialmente debido a los conflictos sociales y bloqueos de caminos registrados en La Paz y otros departamentos del país. Sin embargo, con el restablecimiento de la circulación y las nuevas medidas adoptadas por las autoridades, los organizadores decidieron continuar con la programación.

La celebración del “Tata Santiago”, en honor a Santiago Apóstol, se realiza cada 25 de julio y comienza con la tradicional serenata del 24. Es considerada una de las expresiones religiosas y folklóricas más importantes de Bolivia.

Con entradas llenas de color, música, danza y una profunda muestra de sincretismo religioso, la festividad reúne cada año a devotos, visitantes nacionales y turistas que llegan hasta Guaqui para ser parte de esta tradición.

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