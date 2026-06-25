Fiscalía advierte: “Están saltando alertas en todas las maderas que están siendo exportadas”

Las autoridades del área investigativa y aduanera reportan alertas en torno a la exportación de madera, luego de que el sistema de control identificara posibles irregularidades en varios envíos destinados al exterior, especialmente hacia Brasil.

De acuerdo con la fiscal de materia asignada al caso, Fabiola Paco, el proceso se encuentra aún en etapa preliminar y no se limita únicamente a los dos camiones con madera retenidos en la Aduana de Arroyo Concepción, sino que forma parte de una revisión más amplia activada tras alertas detectadas en procedimientos de exportación.

“Está saltando una alerta en todas las maderas que se están exportando dentro de los procedimientos administrativos”, señaló la autoridad, al explicar que el Ministerio Público ha iniciado procesos investigativos en coordinación con instancias competentes.

La fiscal explicó que, a raíz de estas alertas, se está exigiendo la realización de declaraciones formales y la toma de muestras del material forestal exportado, con el objetivo de determinar si existe o no la presencia de sustancias controladas impregnadas en la madera.

En ese marco, también interviene la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), encargada de realizar las pericias correspondientes sobre las muestras recolectadas.

“Lo que corresponde a la Felcn es determinar si existe o no sustancias controladas impregnadas en estas maderas”, precisó Paco.

Asimismo, la autoridad detalló que la Aduana Nacional ha reforzado sus mecanismos de control administrativo, notificando a la Felcn cada vez que se activa una alerta en los sistemas de exportación de madera.

“Se ha aperturado procesos, pero estamos en etapa investigativa. Todas las maderas que estén saliendo al extranjero están saltando una alerta en Aduana”, agregó la fiscal, subrayando que el caso sigue abierto y en proceso de verificación técnica.

Por el momento, las autoridades esperan los resultados de las pruebas de campo realizadas a los camiones retenidos, mientras continúa la vigilancia reforzada sobre las exportaciones forestales, especialmente aquellas con destino a Brasil.

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