Retoman controles policiales en el retén de El Castillo en Villa Tunari; comunarios mantienen vigilia

La Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) retomó este jueves los controles en el retén de El Castillo, ubicado en el municipio de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, luego de varias semanas en las que el puesto policial permaneció bajo vigilia de organizaciones sociales.

El retorno del personal policial se realizó con el despliegue de vehículos y efectivos que comenzaron a realizar controles de personas y motorizados en la zona, sin que se registren enfrentamientos ni altercados.

Reactivación de controles sin incidentes

El encargado de la patrulla informó que la presencia policial se restablece de manera coordinada y en un ambiente de tranquilidad con los sectores movilizados.

“Hoy se está activando todo lo que es seguridad en el Trópico de Cochabamba; Umopar está reactivando los controles en este puesto de El Castillo”, señaló.

La autoridad policial agregó que los controles se realizan tanto a vehículos como a personas, y que existe compromiso de mantener la convivencia pacífica en el sector. “Se les ha comunicado, están de acuerdo, se hace los controles a personas y vehículos”, indicó.

Vigilias continúan en la zona

Pese al retorno de los controles policiales, los comunarios del área mantienen una vigilia en las inmediaciones del retén, portando carteles de sus organizaciones y permaneciendo en el lugar de forma pacífica.

“Estamos en una vigilia pacífica; ellos pueden hacer su trabajo normal”, señaló uno de los comunarios, al remarcar que no existe oposición al retorno de Umopar.

Otro dirigente afirmó que la vigilia se mantendrá como medida de presión, aunque sin impedir las labores policiales.

Antecedentes del conflicto

El 18 de mayo de este año, al menos 28 centrales de la Federación del Trópico instalaron una vigilia en el sector de El Castillo y ocuparon las afueras del puesto de control de Umopar, en Villa Tunari. En semanas posteriores también se registraron bloqueos y movilizaciones en otros puntos del Trópico, incluyendo el aeropuerto de Chimoré.

Con el restablecimiento de los controles en El Castillo, la zona retoma paulatinamente la normalidad operativa de los puestos de seguridad, en un contexto de vigilancia permanente tanto de la Policía como de las organizaciones sociales que aún permanecen en el lugar.



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