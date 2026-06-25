Oruro suspende temporalmente actividades deportivas por el intenso frío

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro determinó la suspensión temporal de las actividades programadas en las Escuelas Deportivas Municipales Vacacionales de Invierno 2026, debido a las bajas temperaturas registradas en el municipio.

La decisión fue comunicada a través de la Unidad de Promoción Física y Deportiva, que explicó que la medida tiene carácter preventivo y busca proteger la salud y bienestar de los inscritos.

“El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a través de la Unidad de Promoción Física y Deportiva, comunica a la población en general y en particular a padres de familia, niños, niñas y jóvenes inscritos en las Escuelas Deportivas Municipales Vacacionales de Invierno 2026: en resguardo de la salud y bienestar de nuestros inscritos, se ha determinado la suspensión temporal de las actividades programadas”, señala el comunicado institucional.

La Alcaldía aclaró que la suspensión responde al descenso de temperaturas que incrementa el riesgo de afecciones en la salud, principalmente en niños, niñas y adolescentes, población considerada más vulnerable durante la temporada de invierno.

Reprogramación será informada oportunamente

La institución municipal agradeció la comprensión de padres de familia y participantes, y anunció que la reprogramación de las actividades será comunicada de manera oportuna.

“Agradecemos la comprensión de la ciudadanía y se informará oportunamente sobre la reprogramación de actividades”, precisa el comunicado.

Las autoridades recomendaron a las familias mantenerse atentas a los canales oficiales del municipio para conocer la nueva fecha de retorno a las actividades deportivas.

Persisten bajas temperaturas

De acuerdo con el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Senamhi, este jueves 25 de junio se prevén condiciones climáticas estables en gran parte del país, con cielos despejados en el occidente, aunque el ambiente frío continuará.

En Oruro, las temperaturas oscilarán entre -2°C y 16°C, por lo que las autoridades insistieron en tomar previsiones, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

La suspensión temporal busca evitar riesgos de resfríos, infecciones respiratorias y otras complicaciones asociadas a la exposición prolongada al frío.

El municipio reiteró que la prioridad es proteger la salud de los participantes y garantizar que las actividades deportivas se retomen en condiciones más seguras.

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