Colpa Bélgica deja atrás la tirolesa y estrena puente tras siete meses sin conexión vial

La población de Colpa Bélgica volvió a conectarse con Warnes y Santa Cruz este jueves 25 de junio, tras la habilitación de un nuevo puente sobre el río Piraí que pone fin a siete meses de aislamiento y al uso de una riesgosa tirolesa utilizada por cientos de personas para cruzar de una orilla a otra.

La alcaldesa de Colpa Bélgica, Wendy Roca, expresó su satisfacción por la entrega de la infraestructura y destacó el impacto que tendrá para la población.

“Muy feliz. Colpa Bélgica y las familias hemos esperado este puente durante muchísimos meses. Hemos pasado por una tirolesa, por caminos en mal estado, y hoy estamos agradecidos con la parte privada por la construcción de este puente”, manifestó la autoridad.

Roca resaltó además que la habilitación del paso permitirá impulsar nuevamente la actividad económica de la región.

“Se reactiva la economía. Somos más de 6.000 habitantes que vivimos en Colpa Bélgica”, señaló.

Adiós a la tirolesa

Con la apertura de la nueva estructura, los pobladores comenzaron a despedirse de la tirolesa, un medio de transporte improvisado que durante meses fue la única alternativa para ingresar y salir de la comunidad. El sistema, aunque indispensable para los habitantes, representaba un constante peligro debido a la fuerza de la corriente del río.

La conclusión del puente cobra especial relevancia luego de que cuatro personas perdieran la vida este año al intentar atravesar el río Piraí y fueran arrastradas por las aguas, tragedias que conmocionaron a la población y evidenciaron la necesidad urgente de una solución definitiva.

“Este era el medio de transporte de todas las personas que cruzaban para llegar a Santa Cruz y Warnes, hasta que hubo el puente”, relató uno de los encargados de la tirolesa mientras supervisaba el desmontaje de la estructura.

“Estamos desarmando la tirolesa porque ya están habilitando el puente”, agregó.

La obra fue ejecutada con una inversión privada de 17 millones de bolivianos y permitirá restablecer el flujo vehicular y comercial en la zona, beneficiando a más de 6.000 habitantes.

Con la apertura del puente, los habitantes dejan atrás meses de incertidumbre y peligrosos cruces sobre el río Piraí, recuperando una conexión vital para el transporte, el comercio y la vida cotidiana de la comunidad.

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