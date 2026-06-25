Tras la inauguración, Gobernación implementará defensivos para proteger el nuevo puente de Colpa Bélgica

La Gobernación de Santa Cruz anunció que priorizará la construcción de defensivos para proteger el nuevo puente de Colpa Bélgica, recientemente inaugurado sobre el río Piraí, una obra ejecutada con inversión privada que restablece la conexión de una población que permaneció aislada durante siete meses.

Durante el acto de habilitación de la infraestructura, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, destacó la importancia de la obra y el aporte realizado por el sector privado para solucionar una emergencia que afectaba a miles de habitantes de la zona.

“Este pueblo está aislado desde hace siete meses, desde diciembre. Felicidades a la familia Gutiérrez y a Rodrigo Gutiérrez por este gran aporte al municipio de Colpa Bélgica y a toda la región”, manifestó la autoridad.

Velasco señaló que, una vez inaugurado el puente, la siguiente prioridad será ejecutar obras de protección en las riberas del río para evitar daños durante la temporada de lluvias.

“Ahora tenemos que ponernos las pilas priorizando los defensivos con el Searpi. Hemos venido a inaugurar esta gran obra, pero también a trabajar en las soluciones complementarias que requiere”, afirmó.

Consultado sobre el financiamiento de estos trabajos, el gobernador explicó que ya se realizan gestiones para obtener recursos.

“Inmediatamente estamos haciendo los trámites para recibir el dinero con el Searpi. Estamos en conversaciones con el Ministerio de Defensa y vamos a trabajar rápidamente en eso porque entre octubre y noviembre este río tendrá un comportamiento muy diferente y mucha fuerza”, indicó.

La autoridad agregó que los defensivos no solo serán necesarios en el sector del puente, sino también en otras zonas de la cuenca del río Piraí.

Respecto al impacto de la nueva infraestructura, Velasco sostuvo que los beneficios van más allá de la actividad agropecuaria.

“Imagínese el impacto positivo que tiene esta obra, pero más que el tema agropecuario, es la vida de la gente que estaba aislada. Hemos visto todas las dificultades que enfrentaban para acceder a servicios de salud y otras necesidades básicas”, remarcó.

Por su parte, la alcaldesa de Colpa Bélgica, Wendy Roca, agradeció la construcción del puente y destacó que permitirá recuperar la normalidad para más de 1.500 familias de seis comunidades y 12 barrios del municipio.

“Hoy Colpa Bélgica vuelve a tener conexión. Estábamos sin conexión alguna y los caminos alternos eran intransitables durante las lluvias. Esta obra devuelve el movimiento económico, mejora el acceso a la salud y facilita la educación”, señaló.

No obstante, la autoridad municipal pidió el apoyo de la Gobernación para concretar cuanto antes los defensivos.

“Esperamos que la Gobernación pueda comprometerse con estos trabajos, porque sin defensivos este puente, como cualquier otro que se construya, corre el riesgo de verse afectado por futuras riadas”, advirtió.

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