Impulsan proyecto para reactivar tren El Alto–Viacha como alternativa de transporte y turismo

Desde la Cámara de Diputados se impulsa una iniciativa para reactivar el sistema ferroviario entre El Alto y Viacha, con el objetivo de ofrecer una nueva alternativa de transporte ante el congestionamiento vehicular y las dificultades de movilidad que enfrenta la población alteña.

El proyecto es promovido por el diputado Hidelberto Márquez, del PDC, quien explicó que la propuesta surge a partir del deterioro y abandono de la red ferroviaria existente en el sector, la cual actualmente se encuentra parcialmente inutilizada.

Proyecto en planificación

Según el legislador, ya se realizaron acercamientos con Ferrovías Andina para evaluar la factibilidad del uso de la infraestructura ferroviaria en un tramo aproximado de 27 kilómetros que conectaría distintos puntos de la ciudad con Viacha.

"Esta iniciativa de hacer las gestiones necesarias para diseñar un proyecto a mediano plazo es la de reactivar las redes viales ferroviarias".

El parlamentario indicó que el proyecto contempla estudios técnicos y financieros a cargo de una unidad especializada, que definirá la viabilidad del servicio, los costos de operación y las condiciones de mantenimiento de la infraestructura.

Asimismo, señaló que parte del tendido ferroviario existente se encuentra abandonado y ha sufrido deterioro, lo que hace necesario un análisis integral antes de su eventual reactivación.

"Hay una red que ya está tendida, que prácticamente son 27 km aproximadamente".

¿Cuánto costará un pasaje?

De manera preliminar, se estima que el costo del pasaje podría bordear los 20 bolivianos, aunque este monto aún deberá ser evaluado dentro del estudio de factibilidad, que también definirá el tiempo de recorrido, estimado en aproximadamente una hora.

El proyecto no solo apunta al transporte de pasajeros, sino también a una posible proyección turística y comercial, considerando el potencial cultural y paisajístico de la región metropolitana de La Paz–El Alto–Viacha.

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