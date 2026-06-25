Bloqueos: ABC cuantifica en más de Bs 90 millones daños en carreteras

Los más de 50 días de bloqueos registrados en el país provocaron daños estimados en más de 90 millones de bolivianos en la Red Vial Fundamental, según un informe preliminar de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que atribuye la destrucción a excavaciones, uso de maquinaria pesada, explosivos y deterioro de infraestructura vial en distintos puntos del territorio nacional.

Daños colaterales

El presidente ejecutivo de la ABC, Ernesto Farfán, informó que los departamentos más afectados fueron La Paz, Oruro y Cochabamba, donde se registraron daños a la plataforma de las carreteras, señalización, barreras de protección y otros componentes esenciales para la transitabilidad.

“Estamos haciendo ya la evaluación final. Se ha presentado al Presidente un informe preliminar sobre los daños que ha sufrido la Red Vial Fundamental. A nivel nacional tenemos un daño estimado de más de Bs 90 millones”, señaló la autoridad.

De acuerdo con los datos preliminares, La Paz concentra la mayor afectación con aproximadamente 46 millones de bolivianos en daños, seguida por Oruro con cerca de 19,8 millones y Cochabamba con 19,7 millones de bolivianos.

Destruyeron caminos con maquinaria pesada

Farfán explicó que las intervenciones realizadas por los bloqueadores no fueron acciones menores, sino trabajos ejecutados con maquinaria pesada para destruir deliberadamente la infraestructura vial.

“Esto no ha sido hecho con picos ni palas, sino con equipo pesado deliberadamente”, afirmó.

A las pérdidas por destrucción de carreteras se suman más de Bs 50 millones por la paralización del cobro de peajes y los daños ocasionados a las casetas administradas por Vías Bolivia.

Según la autoridad, el impacto económico equivale prácticamente al presupuesto anual destinado al mantenimiento y conservación de la red vial nacional.

“Todo lo que recauda Vías Bolivia va a la conservación vial. El daño generado es equivalente a todo el presupuesto anual para conservación que utiliza la ABC”, advirtió.

Informe técnico

La entidad anunció que el próximo lunes presentará un informe técnico oficial con el detalle de los daños registrados, documento que será remitido a las instancias correspondientes para que se identifique a los responsables y se determinen eventuales sanciones.

Farfán remarcó que la prioridad inmediata es garantizar la transitabilidad en las carreteras y gestionar recursos para la reconstrucción de los tramos afectados.

“Lo que tenemos que hacer ahora es gestionar recursos para garantizar la transitabilidad y volver a la normalidad. Las carreteras deben estar expeditas para el comercio, el transporte y el turismo”, sostuvo.

Asimismo, alertó que la recuperación de la infraestructura vial se desarrolla en un contexto complejo debido a la proximidad del fenómeno de El Niño, que podría generar nuevas afectaciones sobre una red caminera que ya enfrenta problemas acumulados de mantenimiento.

La ABC considera que los hechos registrados durante los bloqueos obligan a una reflexión nacional sobre el uso de las carreteras como escenarios de conflicto, debido al impacto.

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