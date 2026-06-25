Corte de energía en el Palacio de Justicia suspende audiencias y genera perjuicios a litigantes

Un corte de energía eléctrica registrado este miércoles en el Palacio de Justicia de Santa Cruz provocó la suspensión de varias audiencias y generó molestias entre litigantes, abogados y funcionarios que acudieron al edificio para cumplir con sus actividades judiciales.

La interrupción del servicio dejó fuera de funcionamiento los ascensores y otros sistemas esenciales, dificultando el acceso a los diferentes pisos del inmueble, especialmente a los niveles superiores donde se desarrollan numerosas audiencias.

“Es un perjuicio para el mundo litigante y para las personas que tienen que subir al piso 13, 14 o 15 para llevar a cabo su audiencia", manifestó uno de los ciudadanos afectados.

La preocupación también se extendió a quienes debían asistir obligatoriamente a sus actos procesales. Según explicó un litigante, la inasistencia puede traer consecuencias legales. “La ley dice que van a ser declarados rebeldes. Entonces hay que presentarse, hay que venir con tiempo y ojalá que esto se resuelva en la brevedad posible”, señaló.

Los usuarios advirtieron además sobre los riesgos que implica la falta de ascensores para personas de la tercera edad o con problemas de salud. “Es muy peligroso porque algunos litigantes son de la tercera edad, otros tienen sobrepeso y es un riesgo para la salud pública”, afirmó otro ciudadano.

La incertidumbre marcó la jornada debido a que hasta el momento no se conocían las causas del apagón. “Estamos queriendo recabar información, pero no hay nada de luz, no hay ascensores ni nada. Necesito avanzar con mi proceso judicial y no puedo ni siquiera subir”, relató otro afectado.

Consultado sobre el origen del corte, un efectivo policial indicó que desconocía los motivos. “No soy del sistema. Se nota que no hay luz, está bien claro”, respondió.

Mientras tanto, las especulaciones y críticas no tardaron en surgir entre los usuarios, quienes cuestionaron la falta de información oficial y las afectaciones al servicio judicial. “Es una pena que realmente el Poder Judicial descuide esa parte. No solamente se cuestiona la honestidad de algunos jueces, sino ahora también el servicio al usuario. Cada vez estamos más abandonados”, expresó una de las personas presentes en el lugar.

Hasta el cierre de esta jornada, las autoridades del Palacio de Justicia no habían informado oficialmente sobre las causas del corte de energía ni el tiempo estimado para el restablecimiento total de las actividades.

Mira la programación en Red Uno Play