Esposa del futbolista Héctor Bello fue hallada sin vida tras terremoto en Venezuela; su hija sobrevivió

La tragedia provocada por el terremoto registrado en Venezuela también golpeó al mundo del fútbol. Según reportes difundidos en redes sociales del periodista Jair Pineda, la esposa del futbolista Héctor Bello fue encontrada sin vida entre los escombros tras el colapso del edificio donde residía la familia.

El hecho habría ocurrido en el estado La Guaira, una de las zonas afectadas por el fuerte movimiento sísmico que causó daños estructurales en diferentes sectores del país.

Su hija logró sobrevivir

De acuerdo con las publicaciones que circulan en redes, la hija del futbolista sí logró sobrevivir al derrumbe y fue rescatada con vida por los equipos de emergencia.

La información generó una fuerte reacción de solidaridad hacia el jugador y su familia, especialmente luego de que se difundiera una fotografía familiar en la que aparece Bello junto a su esposa y su pequeña hija.

Dolor en el entorno deportivo

El caso conmovió al entorno deportivo venezolano, donde usuarios, periodistas y seguidores expresaron sus condolencias al futbolista por la pérdida de su pareja.

Hasta el momento, los reportes señalan que la mujer fue hallada tras las labores de búsqueda en la estructura colapsada, mientras continúan las tareas de rescate y evaluación de daños en varias zonas afectadas por el terremoto.

Venezuela sigue en emergencia

El terremoto dejó momentos de angustia en distintas regiones del país, con edificios afectados, evacuaciones preventivas y reportes de personas atrapadas en algunos sectores.

Las autoridades y equipos de rescate continúan trabajando en las zonas más golpeadas, mientras familiares buscan información sobre sus seres queridos.

En medio de ese panorama, la historia de la familia de Héctor Bello se convirtió en uno de los casos más conmovedores tras el sismo, por la pérdida de su esposa y la supervivencia de su hija.

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