“Él mismo relató cómo ocurrió el crimen”: aprehenden a sospechoso por muerte en Jorochito

La Fiscalía y la Policía Boliviana lograron esclarecer el asesinato de un hombre hallado sin vida el pasado fin de semana en la zona de Jorochito, comunidad Palmira, municipio de El Torno, Santa Cruz. El principal sospechoso, identificado como José V.S.V., de 61 años, fue aprehendido tras brindar una declaración en la que relató cómo se habría producido el crimen.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó que el hecho salió a la luz el domingo 21 de junio, cuando las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de una persona fallecida en una propiedad de la zona. La víctima fue identificada como Raymundo Janco Carrasco.

De acuerdo con los resultados de la autopsia médico forense, la causa de la muerte fue un shock hipovolémico hemorrágico provocado por un traumatismo cervical penetrante causado por arma blanca. El examen reveló lesiones severas en la región del cuello y la espalda que derivaron en una importante pérdida de sangre.

Durante las investigaciones, el Ministerio Público y la Policía recolectaron diversos elementos de prueba, entre ellos declaraciones testificales, el registro del lugar del hecho y los resultados forenses. Las pesquisas apuntaron a Saucedo Vargas, quien presuntamente fue la última persona vista junto a la víctima antes del crimen.

Según Zeballos, el sospechoso acompañó voluntariamente a los investigadores hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Torno para prestar su declaración. Durante su testimonio, relató que el hecho ocurrió mientras compartía bebidas alcohólicas con la víctima y que una discusión derivó en una agresión con arma blanca.

“El mismo ha relatado cómo hubiese ocurrido este hecho, indicando que, al calor de las bebidas alcohólicas y producto de una discusión, sacó un cuchillo y procedió a agredir a la víctima”, señaló la autoridad.

La versión del acusado coincide con declaraciones de otros testigos y con los hallazgos obtenidos durante la investigación, según la Fiscalía. Además, los resultados forenses respaldan la hipótesis de que las heridas fueron causadas por un cuchillo.

Con estos elementos, las autoridades procedieron a la aprehensión del sospechoso bajo los alcances del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. Actualmente, José V.S.V., permanece en calidad de aprehendido y ya prestó su declaración informativa.

El Ministerio Público anunció que se encuentra gestionando un procedimiento abreviado y solicitará la pena máxima contemplada por la legislación boliviana para este caso: 30 años de presidio sin derecho a indulto.

La situación jurídica del acusado será definida en las próximas horas por la autoridad jurisdiccional competente.

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