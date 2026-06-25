Conflicto en el Trópico: Movilizados retomaron reten de Umopar

En una jornada marcada por la alta tensión, sectores movilizados habrían retomado el control del estratégico retén antidrogas de El Castillo, en el municipio de Villa Tunari, forzando un nuevo repliegue de los efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar). El incidente se produce a solo horas de que la fuerza policial intentara restablecer su presencia en la zona tras más de un mes de ausencia.

De acuerdo con reportes de medios locales, el contingente de Umopar había logrado ingresar inicialmente al puesto de control tras sostener conversaciones y negociaciones con los pobladores del área. Sin embargo, la calma duró poco, pues al percatarse de la presencia policial, los grupos que mantienen una vigilia en los alrededores se reorganizaron rápidamente.

Los manifestantes avanzaron hacia el punto de control detonando petardos, lo que incrementó la tensión en el lugar. Con el fin de evitar un enfrentamiento violento de magnitudes impredecibles, los uniformados optaron por replegarse nuevamente hacia el municipio vecino de Chimoré.

Tras la retirada de las fuerzas del orden, los movilizados reinstalaron de inmediato el bloqueo de caminos, interrumpiendo por completo el tránsito de vehículos y peatones en la ruta.

El retén de El Castillo, ubicado en Villa Tunari, es considerado una infraestructura clave y estratégica para las tareas de interdicción y lucha contra el narcotráfico en la región del Trópico de Cochabamba. Su inoperabilidad debido a los bloqueos reactivados debilita temporalmente el control estatal en la zona.

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