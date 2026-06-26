“Mi conciencia está limpia”: Concejal de San Julián se defenderá en libertad por el violento enfrentamiento en desbloqueo

El presidente del Concejo Municipal de San Julián concluyó su declaración informativa ante la Fiscalía y abandonó las dependencias policiales para defenderse en libertad. La autoridad edil compareció en el marco de las investigaciones preliminares por el violento enfrentamiento presuntamente armado registrado durante el operativo de desbloqueo carretero del pasado 6 de junio en ese municipio.

A su salida del acto procesal, el concejal investigado rechazó las acusaciones de alzamiento armado y aseguró que su presencia en la carretera buscaba evitar el derramamiento de sangre. “Prácticamente las redes sociales me hicieron famoso, yo nunca he compartido el pensamiento de pelear o hacer pelear a las autoridades con los civiles; estuvimos presentes ahí con la intención imparcial como autoridad”, afirmó.

El origen de la polémica según el denunciado

El legislador municipal atribuyó la denuncia formal en su contra a un malentendido mediático originado por algo que dijo referido a los cívicos de la región de Santa Cruz.

Al respecto, el investigado aclaró: “En ningún momento he incentivado yo a llamar a peleas. Pero sí, en un medio de comunicación ofrecí ‘puñetes’ al presidente de la Unión Juvenil Cruceñista y por nada más estamos presentes aquí, mi consciencia está limpia”.

Por su parte, el abogado de la autoridad municipal ratificó que su defendido no ha cometido ningún hecho delictivo y que continuará prestando toda la colaboración que requiera el Ministerio Público. “Mi cliente se ha presentado a este llamado de la autoridad, ha prestado su declaración, está colaborando con el transcurso del desarrollo de este acto procesal que es la etapa preliminar”, concluyó el abogado defensor.

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