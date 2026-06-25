Bono PEPE: Alertan sobre páginas falsas y ratifican tres canales seguros para realizar consultas

Con el propósito de proteger la economía de los hogares y evitar que la ciudadanía sea sorprendida por delincuentes cibernéticos, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas lanzó una campaña de concienciación en sus plataformas digitales. Las autoridades gubernamentales exhortaron de manera enfática a la población a informarse exclusivamente a través de los canales oficiales autorizados para el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), evitando compartir datos personales con desconocidos o en páginas web falsas.

La publicación institucional detalla los tres únicos puntos de contacto directo y seguro para verificar el estado de habilitación en el padrón antes de acudir al sistema financiero. Para que el cobro sea rápido y sin contratiempos, los usuarios deben utilizar la página web www.gestora.bo, la línea corporativa de WhatsApp 67195542 o comunicarse directamente con el centro de atención telefónica mediante la Línea Gratuita 800 10 1070.

Cronograma extendido y flexibilidades para el cobro

El Gobierno nacional ratificó que el plazo extendido para que los sectores más vulnerables del país acudan a las entidades bancarias se mantendrá habilitado hasta el 31 de julio. Esta prórroga por decreto otorga un margen de tiempo crucial para completar la regularización de las bases de datos sectoriales y subsanar los retrasos provocados por los recientes conflictos sociales y bloqueos de carreteras en el territorio nacional.

Las disposiciones operativas vigentes para esta fase de cobros acumulados establecen las siguientes facilidades:

Asistencia sin restricciones: Los beneficiarios rezagados pueden acudir a las sucursales financieras autorizadas cualquier día de la semana, sin necesidad de cumplir un orden por fecha de nacimiento o terminación de carnet.

Los beneficiarios rezagados pueden acudir a las sucursales financieras autorizadas cualquier día de la semana, sin necesidad de cumplir un orden por fecha de nacimiento o terminación de carnet. Monto acumulado: El sistema financiero permite retirar un límite acumulado de hasta Bs. 450 en una sola transacción simplificada en ventanilla.

El sistema financiero permite retirar un límite acumulado de hasta en una sola transacción simplificada en ventanilla. Requisito único: Para procesar el pago y hacer efectivo el retiro del efectivo, el usuario solo necesita presentar su Carnet de Identidad en formato físico y plenamente vigente además de su certificado de sufragio.

Consolidación estadística y protección del sistema previsional

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas recordó que el soporte financiero del programa proviene exclusivamente del Tesoro General de la Nación (TGN) y de créditos externos. Por consiguiente, la normativa legal garantiza que este programa temporal NO pone en riesgo los aportes de las personas jubiladas ni afecta la liquidez de los fondos de largo plazo de la clase pasiva boliviana.

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