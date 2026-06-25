Arranca el alivio tributario: ¿Quiénes califican y cuál es el plazo?

Comenzó la cuenta regresiva para miles de contribuyentes bolivianos. Desde este jueves entra oficialmente en vigencia el programa de alivio tributario establecido por la Ley 1733, una medida que permitirá a más de 425 mil personas y empresas regularizar o incluso extinguir deudas acumuladas con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

La norma contempla dos mecanismos principales: la condonación de deudas y la regularización tributaria. Dependiendo del caso, los contribuyentes podrán acceder a la eliminación total de obligaciones, intereses, multas y sanciones, o beneficiarse con condiciones especiales para cancelar sus adeudos pendientes.

¿Quiénes podrán acceder a la condonación?

El beneficio alcanza a las deudas tributarias generadas antes de enero de 2018 cuyo tributo omitido acumulado sea inferior a Bs 10 millones. También incluye todas las obligaciones correspondientes a la gestión 2020, independientemente del monto adeudado.

Uno de los aspectos más relevantes es que la medida también comprende procesos que actualmente se encuentren en etapa de impugnación, ejecución tributaria o cobranza coactiva, siempre que no se haya concretado el remate o disposición de bienes.

En gran parte de los casos, la aplicación será automática y los contribuyentes podrán verificar la resolución a través de la Oficina Virtual Tributaria.

¿Qué deudas deberán regularizarse?

Las obligaciones correspondientes a las gestiones 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 deberán acogerse al programa de regularización.

La misma condición se aplicará para las deudas anteriores a 2018 cuyo tributo omitido sea igual o superior a Bs 10 millones.

Los contribuyentes podrán elegir entre cancelar la deuda al contado, accediendo a descuentos sobre intereses, mantenimiento de valor y determinadas multas, o solicitar planes de pago de hasta 36 cuotas mensuales.

Condiciones más flexibles

La nueva normativa reduce significativamente los requisitos para acceder a los planes de pago.

Ahora será necesario realizar un pago inicial equivalente al 5% de la deuda y constituir una garantía por otro 5%, ambos dentro de los cinco días hábiles posteriores a la solicitud.

Anteriormente, los contribuyentes debían desembolsar anticipos de hasta el 15% y presentar garantías equivalentes al 20% del monto adeudado.

¿Qué pasará con las cuentas congeladas?

El SIN informó que coordinará con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y las entidades bancarias el levantamiento progresivo de restricciones sobre cuentas bancarias, anotaciones preventivas y otros registros afectados por procesos tributarios.

El plazo es limitado

Los contribuyentes dispondrán de 120 días para acogerse al beneficio. Una vez vencido ese periodo, perderán todas las condiciones especiales establecidas por la Ley 1733 y el Servicio de Impuestos Nacionales podrá continuar con los procesos de cobro previstos en la normativa vigente.

Para miles de personas y empresas, se trata de una oportunidad excepcional para regularizar su situación fiscal, evitar mayores sanciones y comenzar de nuevo con sus obligaciones tributarias al día.

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