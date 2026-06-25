¡Récord histórico! El café boliviano supera los $us 17 millones en exportaciones

Las exportaciones de café boliviano alcanzaron un récord histórico en 2025 al generar más de 17 millones de dólares en ingresos, consolidando al producto nacional en mercados internacionales gracias a su reconocida calidad y creciente demanda, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

De acuerdo con el reporte elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (INE), el valor de las exportaciones aumentó un 13% respecto a 2024, pese a que el volumen comercializado registró una disminución del 12%.

Durante la gestión 2025, Bolivia exportó un total de 2.169 toneladas de café, siendo el café sin tostar ni descafeinar el principal producto vendido al exterior, con una participación del 99,3% del total exportado.

Estados Unidos lidera las compras

El informe señala que Estados Unidos se consolidó como el principal destino del café boliviano, concentrando el 31% de las exportaciones. Le siguen Bélgica con el 17% y Francia con el 13%.

En conjunto, estos tres mercados representaron el 60% de las ventas externas del producto, que llegó a un total de 28 países durante el año pasado.

La Paz concentra la producción

La mayor producción de café del país se encuentra en las regiones de los Yungas y Caranavi, en el departamento de La Paz. Sin embargo, también existen cultivos en menor escala en zonas tropicales y valles de Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando.

Calidad reconocida internacionalmente

El café boliviano ha ganado prestigio en los mercados internacionales por sus características organolépticas, que incluyen atributos de aroma, sabor y calidad diferenciada.

En los últimos años, productores nacionales han destacado en concursos y subastas internacionales, obteniendo reconocimientos que han contribuido a posicionar al café boliviano entre los más valorados de la región.

Según el IBCE, los resultados de 2025 reflejan el fortalecimiento de este sector exportador, que continúa ampliando su presencia en mercados exigentes y generando mayores ingresos para el país.

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