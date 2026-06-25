Palmito y banano del trópico pierden compradores internacionales tras bloqueos

Productores de palmito y banano del trópico de Cochabamba advirtieron que los bloqueos y las dificultades logísticas recientes han provocado la pérdida de mercados internacionales y una reducción significativa de la confianza de compradores externos, lo que podría tener efectos a largo plazo en la economía del sector.

El productor de palmito, Yuri Maldonado, señaló que uno de los impactos más graves ha sido la imposibilidad de exportar durante más de 50 días, lo que afectó directamente la relación comercial con mercados internacionales.

“Hemos perdido clientes y la confianza del mercado. Bolivia es conocida como exportadora de palmito a Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Venezuela, Estados Unidos, Israel, Canadá y Líbano”, afirmó.

Explicó que la interrupción en la cadena logística impidió el envío de al menos 50 camiones destinados a la exportación, generando pérdidas millonarias y, sobre todo, la migración de compradores hacia otros países proveedores.

“Ahora los clientes van a comprar de Ecuador porque ya no se van a arriesgar a que no les proveamos. Se pierde parte del mercado, hasta un 50%”, advirtió.

Maldonado alertó que recuperar esos mercados será un proceso largo, ya que los compradores internacionales no vuelven de forma inmediata una vez que cambian de proveedor.

Banano: caída de credibilidad en mercados externos

En la misma línea, el presidente de la Unión de Bananeros del Trópico de Cochabamba (Uniban), Marcelo Gómez, indicó que el sector bananero también enfrenta la pérdida de mercados y la reducción de la credibilidad del país como proveedor estable.

“Hemos perdido mercado; estimamos recuperar por lo menos un 50%”, sostuvo.

Gómez explicó que la naturaleza del banano, como producto de exportación diaria, hace que cualquier interrupción afecte de inmediato la confianza de los compradores internacionales.

“Como país, perdemos credibilidad, la confianza”, afirmó.

Impacto estructural en el comercio exterior

Los productores coinciden en que los bloqueos no solo generaron pérdidas económicas inmediatas, sino también un daño estructural en la imagen del país como exportador confiable, lo que ha llevado a que mercados internacionales busquen nuevos proveedores.

Ambos sectores advirtieron que la recuperación de estos mercados será lenta y compleja, incluso tras la normalización del transporte, debido a la reconfiguración de las cadenas de suministro internacionales.

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