Espinoza asegura que existen recursos para la compra de combustibles y prevé reducción de filas

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, aseguró que el Gobierno cuenta con los recursos necesarios para garantizar la importación de combustibles y sostuvo que las largas filas registradas en surtidores responden a una alta demanda generada tras los recientes bloqueos.

“No es un tema de falta de dólares para pagar. Las reservas internacionales hoy día están cerca de $us 3.900 millones, solamente en dólares tenemos más de 700 millones”.

Espinoza afirmó que el Estado mantiene la capacidad financiera para cubrir la compra de carburantes destinados al mercado interno.

“Que quede muy claro, existen los recursos para seguir pagando el combustible”.

Anticipa reducción de filas

Respecto a las filas en estaciones de servicio de La Paz y El Alto, explicó que el parque automotor se encuentra abasteciéndose de manera simultánea, lo que genera una mayor demanda.

“Las colas se han ido moviendo, lo que pasa es que son colas muy grandes porque prácticamente todo el parque automotor está cargando combustible”.

La autoridad estimó que la situación comenzará a normalizarse desde las próximas horas.

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