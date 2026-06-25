El sector avícola se sumó a los pedidos de compensación económica por las consecuencias que dejaron los recientes bloqueos en el país. Los productores estiman que las pérdidas superan los Bs 500 millones y demandan al Gobierno la creación de un fondo de reactivación que permita recuperar la actividad productiva.

Iber Gutiérrez, productor avícola, señaló que el sector continúa enfrentando dificultades pese al levantamiento de las medidas de presión y advirtió que los efectos económicos todavía no han sido superados.

“Estamos todavía en época de crisis, la situación no se ha estabilizado todavía y el daño ha sido grande. Tenemos que buscar la forma, en primera instancia, de contar con un fondo de reactivación, pero fundamentalmente hay que buscar mecanismos para que los culpables, los que hayan generado todo este desastre, se hagan cargo de lo que han hecho”, afirmó.

El avicultor indicó que los productores están analizando las vías legales para exigir responsabilidades por las pérdidas ocasionadas. “Estamos adhiriéndonos y buscando los mecanismos para iniciar procesos”, agregó.

Respecto al impacto económico, Gutiérrez explicó que las estimaciones preliminares apuntaban a pérdidas diarias cercanas a los Bs 10 millones durante los días de bloqueo. Bajo ese cálculo, la afectación acumulada alcanzaría alrededor de Bs 500 millones.

Sin embargo, advirtió que el daño va más allá de las cifras económicas inmediatas, ya que el sector enfrenta dificultades para reponer su capacidad productiva.

“El impacto sigue siendo doblemente golpeado porque no tenemos capacidad de repoblar en este momento. Hay que buscar las dos vías: el resarcimiento económico en la medida de las posibilidades y también un fondo de reactivación que deberá activar el Gobierno para que los avicultores y todo el aparato productivo podamos reactivarnos”, sostuvo.

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