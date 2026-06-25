Presidente del Concejo Municipal de San Julián declara en la Felcc por los violentos enfrentamientos en desbloqueo

El presidente del Concejo Municipal de San Julián, Daniel Sánchez, compareció formalmente ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en calidad de denunciado por la presunta comisión de los delitos de alzamiento armado y asociación delictuosa, entre otros. La citación fiscal responde directamente a los violentos enfrentamientos que sacudieron a esta localidad el pasado 6 de junio, donde sectores movilizados presuntamente desafiaron a las fuerzas del orden.

Operativo estratégico y resistencia violenta

La intervención combinada de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas comenzó en la madrugada de aquella jornada para despejar una carretera crucial que conecta a Santa Cruz con el Beni tras 23 días de un bloqueo que impedía el transporte de alimentos y combustible. Durante el avance, los manifestantes respondieron con extrema dureza lanzando piedras, petardos y quemando pastizales para frenar el repliegue.

La tensión escaló severamente cuando las patrullas tácticas reportaron que algunos de los bloqueadores estaban empleando armas de fuego de grueso calibre ocultos en la zona de conflicto.

Ese día, el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, señaló: “De acuerdo a información que tenemos, estarían utilizando armas de fuego. Son armas largas, vamos a verificar esa información que se tiene”.

Los enfrentamientos dejaron un saldo efectivos policiales heridos y múltiples civiles arrestados con fines investigativos tras ser señalados como los principales dinamizadores de las agresiones.

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