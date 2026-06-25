Caso 'narcomaderas': Fiscalía cita a declarar a más de 30 personas

El Ministerio Público avanza en las investigaciones del caso conocido como 'narcomaderas', tras el hallazgo de sustancias controladas ocultas en cargamentos forestales dentro de puertos chilenos. Luego de ejecutar ocho allanamientos a diversas empresas del rubro en la ciudad de Santa Cruz, las autoridades fiscales procedieron a citar a más de 30 personas, incluyendo a propietarios y personal administrativo.

Testimonios y rastreo de documentación

Hasta el momento, más de la mitad de los convocados ya se han presentado ante las oficinas correspondientes para aportar información en calidad de testigos.

El fiscal asignado al caso, Julio César Porras, detalló el estado del proceso: “Por lo menos llevan algo de 15, entonces seguimos trabajando, hay más personas que han sido citadas que van a seguir declarando estos días. Como hemos hecho en el caso Chile, entonces sobre eso vamos a esperar los resultados. Se está trabajando en esa investigación, como les digo, documentaciones que ya han solicitado sobre eso se va a ver de dónde se obtuvo, todo el manejo y cómo llegó ya”.

Según se anunció, se expandirá el cerco investigativo con más de 50 nuevos allanamientos a diferentes firmas a nivel nacional. Asimismo, se confirmó que una comisión especial de fiscales se trasladará a Chile en los próximos días con el objetivo de realizar nuevas pericias técnicas sobre el material incautado.

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