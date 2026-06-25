Gobierno alista decreto para ejecutar Bs 1.000 millones en proyectos en La Paz

El viceministro de Coordinación de Gestión Pública, Julio Linares, informó que el Gobierno nacional alista un decreto para la creación de una comisión que coordinará la ejecución de proyectos con la Gobernación de La Paz y los 87 municipios del departamento.

La autoridad señaló que existe alrededor de Bs 1.000 millones que podrían ejecutarse este año en proyectos destinados a dinamizar la economía regional.

“Hay alrededor de 1.000 millones de bolivianos que se pueden ejecutar este año en proyectos. Estamos trabajando en la creación de la comisión”, indicó Linares.

Decreto será presentado la próxima semana

El viceministro explicó que el decreto será trabajado y presentado la siguiente semana, con el objetivo de iniciar la coordinación institucional para poner en marcha los proyectos.

Según Linares, el trabajo se realizará principalmente con los municipios de La Paz y El Alto, además de la Gobernación paceña y el resto de los gobiernos municipales del departamento.

“La siguiente semana va a estar el decreto y se comienza a trabajar”, señaló.

Buscan dinamizar la economía

Consultado sobre si estos recursos permitirán reactivar la economía, Linares aclaró que no resolverán por completo la situación económica, pero sí ayudarán a dinamizarla mediante obras, contratos y generación de empleo.

“Seguramente no va a salvar, pero va a dinamizar la economía, porque significa no solo obras y proyectos, sino contratos para empresas y proveedores que van a poder dar trabajo a mucha gente en nuestro departamento”, afirmó.

Coordinación con municipios y Gobernación

La autoridad remarcó que el objetivo es trabajar de manera coordinada entre el nivel central del Estado, la Gobernación y los municipios para acelerar la ejecución de proyectos.

Linares adelantó que se comunicará a la Asamblea el alcance del decreto y el objeto de la comisión que será creada para este fin.

El Gobierno apunta a que la ejecución de proyectos públicos contribuya a mover la economía, generar contratos para empresas proveedoras y abrir nuevas fuentes de empleo en el departamento de La Paz.

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