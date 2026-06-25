Hacienda Santa Rita: Denuncian que avasalladores inician siembra en el predio

Grupos de avasalladores ingresaron ilegalmente a la Hacienda Santa Rita, en Santa Cruz, y comenzaron a sembrar en las tierras que ya estaban debidamente preparadas por los legítimos propietarios del lugar. Esta alarmante ocupación frena en seco la planificación agrícola planificada para la importante campaña de invierno de este año.

Asedio y toma de accesos

En días pasados, la defensa legal de los propietarios informó que alrededor de 50 personas encapuchadas a bordo de motocicletas mantienen cercado el campamento principal de este predio productivo ubicado en la provincia de Guarayos. Los avasalladores controlan de manera absoluta todas las vías de ingreso y salida, impidiendo el libre tránsito de cualquier persona ajena a ellos.

"Debe haber entre 50 y 60 personas dando vueltas en motocicleta alrededor del campamento", alertó el abogado defensor de las víctimas de este atropello, Álvaro La Torre.

El jurista también denunció públicamente que los invasores ya se encuentran realizando divisiones ilegales de los terrenos para consolidar su asentamiento.

Intento de contención

La gravedad de las constantes incursiones previas obligó a la propietaria del predio a incendiar un puente de madera que conectaba directamente con los terrenos contiguos. Pese a este drástico intento por frenar el paso de los delincuentes, los encapuchados lograron restablecer el acceso para continuar con su ofensiva.

Ante el preocupante escenario de violencia, los propietarios afectados exigen con urgencia la intervención de la Policía Boliviana para restablecer el orden legal.

"La Policía tiene que intervenir, garantizar la seguridad de los trabajadores y hacer cumplir la ley", manifestó de forma categórica el abogado La Torre.

Mira la programación en Red Uno Play