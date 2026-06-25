“Cocha se Reactiva”: Alcaldía lanza estrategia para recuperar ventas y empleo

La Alcaldía de Cochabamba presentó el Plan de Reactivación Económica y Recuperación Productiva “Cocha se Reactiva”, una estrategia a implementarse durante 60 días para dinamizar la economía local tras el impacto de los recientes conflictos sociales y bloqueos.

El alcalde Manfred Reyes Villa informó que el programa busca recuperar la actividad productiva, reactivar las ventas y apoyar a los sectores más afectados por la interrupción de cadenas de suministro, el alza de costos logísticos y la caída de ingresos en comercios y emprendimientos.

Medidas tributarias y apoyo al sector productivo

El plan contempla incentivos fiscales como la ampliación del 10% de descuento en impuestos de la gestión 2025 para inmuebles y vehículos hasta diciembre de 2026, además de la extensión de la Ley 1838/2026 para la condonación de multas e intereses de gestiones anteriores.

También se aplicará un 50% de descuento al impuesto de bienes inmuebles para el sector hotelero y facilidades de pago para patentes del rubro gastronómico.

Impulso a emprendedores y digitalización

“Cocha se Reactiva” incluye la Ley del Emprendedor y medidas de fomento a nuevos negocios con costo cero en patentes y publicidad durante el primer año de funcionamiento.

Asimismo, se prevé la realización de ferias distritales, la Expo Emprendedores – CochaLab y el lanzamiento de la aplicación digital CochaMarket para promocionar productos y servicios locales.

Ferias, ruedas de negocios y turismo

El plan también contempla outlets para el sector hotelero y turístico, junto con ruedas de negocios que conectarán a productores con empresas y mercados, con el objetivo de fortalecer la articulación entre el sector público y privado.

Según la Secretaría de Desarrollo Económico, la estrategia se basa en dos pilares: incentivos tributarios y generación de demanda mediante ferias y espacios de comercialización.

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