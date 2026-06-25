Transporte urbano opera a medias por falta de diésel en surtidores

El transporte urbano denunció que no todas sus unidades se encuentran trabajando debido a la falta de diésel en los surtidores, situación que afecta la prestación normal del servicio público y genera perjuicios tanto a choferes como a usuarios.

El representante del sector, Mario Guerrero, señaló que muchos transportistas deben alternar sus jornadas entre trabajar y hacer filas para conseguir combustible, lo que reduce la cantidad de unidades disponibles en las rutas y provoca mayores tiempos de espera para la población.

“No podemos cumplir nuestra jornada de trabajo, no le podemos cumplir a nuestro usuario, especialmente al estudiante y al trabajador, prestarles el servicio con normalidad. ¿Por qué? Porque no hay diésel, no hay combustible en los surtidores”, manifestó Guerrero.

El dirigente cuestionó a las autoridades del área de hidrocarburos y a YPFB por la persistencia del problema, pese a que los bloqueos ya fueron levantados en el país.

“Cero bloqueos, no hay bloqueos. El ministro dice que se va a normalizar. ¿Cuándo se va a normalizar?”, reclamó.

Operan al 50%

Guerrero indicó que cerca del 50% de las unidades presenta problemas para operar con normalidad debido a la falta de diésel.

Según explicó, varios choferes se encuentran en filas en los surtidores buscando combustible, mientras otros logran trabajar solo de manera alternada.

“Están en las colas, en los surtidores, buscando su diésel. Un día trabajan, otro día tienen que hacer cola”, señaló.

La situación, según el sector, provoca pérdidas económicas directas para las familias que dependen del transporte como fuente de ingreso diario.

“¿Quién le devuelve ese daño de ese día perjudicado? No le devuelve nadie. No le va a devolver el presidente de Yacimientos ni el ministro”, afirmó.

Usuarios también son perjudicados

El representante del transporte urbano remarcó que la falta de combustible no solo afecta a los choferes, sino también a estudiantes, trabajadores y usuarios que dependen del servicio público para movilizarse.

La reducción de unidades en circulación genera demoras, mayor espera en las paradas y dificultades para llegar a tiempo a centros educativos, fuentes laborales y actividades cotidianas.

“Es un daño a la familia trabajadora, a la familia independiente que vive de su trabajo, de su inversión, de su emprendimiento que es el transporte”, expresó Guerrero.

Advierten posibles protestas

El sector pidió a las autoridades garantizar el suministro regular de diésel en los surtidores para evitar mayores perjuicios.

Guerrero advirtió que, si el problema continúa, los transportistas podrían asumir medidas de presión en las calles.

“Si sigue esta medida así, nos van a obligar a salir a protestar a las calles”, manifestó.

Mientras tanto, los choferes piden comprensión a la población por las demoras en el servicio, pero insisten en que la solución debe llegar de manera urgente desde las autoridades responsables del abastecimiento de combustible.

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