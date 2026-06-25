La fiesta más grande del fútbol: Mundial 2026 rompe récord mundial de público

La Copa del Mundo 2026 vuelve a escribir una página histórica. Con los seis partidos programados para este jueves, el torneo superará oficialmente el récord de asistencia que permanecía vigente desde Estados Unidos 1994.

La marca anterior era de 3.587.538 espectadores acumulados, una cifra que será superada por la actual edición del Mundial, que alcanzó este registro tras disputar 60 encuentros, cuatro menos que los 64 partidos del formato tradicional con 32 selecciones.

El nuevo formato de la FIFA, con la participación de 48 equipos y un total de 104 partidos, permitió ampliar la presencia de aficionados en los estadios y apunta a cerrar el torneo con una cifra histórica de asistencia.

Las proyecciones indican que el Mundial 2026 podría acercarse a los 6,5 millones de espectadores al finalizar la competencia, consolidándose como la Copa del Mundo con mayor presencia de público en la historia.

Más allá de los resultados deportivos, la edición 2026 ya dejó una huella: la pasión por el fútbol volvió a llenar estadios y confirmó que la fiesta mundialista sigue creciendo.

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