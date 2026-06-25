Sismo en Pacajes, La Paz, no fue sentido por los comunarios

Un sismo de magnitud 4,2 se registró en la zona fronteriza entre Bolivia y Perú, específicamente en la provincia Pacajes, sin que fuera percibido por la población debido a su considerable profundidad.

De acuerdo con el reporte técnico, el movimiento se originó a más de 100 kilómetros bajo la superficie, lo que redujo su impacto en la superficie terrestre. Especialistas explicaron que este tipo de eventos son habituales en el occidente del país por la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.

Sin daños contundentes

El informe señala que, aunque la magnitud fue moderada, la profundidad del sismo evitó daños materiales o afectaciones en la población. Además, se indicó que no se reportaron réplicas con consecuencias ni emergencias asociadas al evento.

Desde instancias especializadas se recordó que este tipo de sismos profundos son recurrentes en la región andina y responden a procesos naturales de subducción de placas tectónicas, los cuales generan actividad sísmica constante pero generalmente no perceptible en superficie.

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