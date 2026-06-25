Dos cóndores envenenados luchan por sobrevivir tras ser rescatados en Toro Toro

Dos cóndores andinos adultos, un macho y una hembra de aproximadamente ocho años, fueron rescatados en el municipio de Toro Toro, en el departamento de Cochabamba, tras sufrir una grave intoxicación luego de consumir un animal envenenado. Las aves permanecen en estado delicado, pero con vida, y reciben atención especializada en el centro de custodia de fauna silvestre Agroflori.

El hecho activó un operativo de emergencia de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), luego de una denuncia que alertó sobre la presencia de dos cóndores en estado crítico en el Parque Nacional Toro Toro.

El despliegue se realizó cerca de las 02:30 de la madrugada de ayer, en coordinación con guardaparques, quienes lograron brindar los primeros auxilios a las aves en el lugar antes de su traslado urgente a la ciudad de Cochabamba.

Las autoridades confirmaron que ambos ejemplares presentaban síntomas de intoxicación aguda, aunque aún se encontraban con vida al momento del rescate.

Atención médica y recuperación

Los cóndores fueron trasladados al centro de custodia AGROFLORI, donde actualmente reciben tratamiento de desintoxicación y cuidados veterinarios especializados.

El director y fundador del centro, Marcelo Antezana, informó que el proceso de recuperación podría tomar entre dos y tres semanas, dependiendo de la evolución de las aves. “Hoy recepcionamos dos cóndores adultos, llegaron envenenados. Nuestra intención es recuperarlos para liberarlos posteriormente”, señaló.

El especialista explicó además que el centro enfrenta altos costos para el mantenimiento de estos ejemplares, por lo que solicitó apoyo solidario de la población, principalmente en donaciones de alimento y recursos para su atención.

Rescatan dos cóndores en estado crítico en Cochabamba. Foto: GADC

Investigación en curso por envenenamiento

Paralelamente, la Dirección Departamental de la Policía Forestal (Pofoma) inició una investigación preliminar para establecer las causas del envenenamiento y dar con los responsables del hecho.

Durante el operativo se recolectaron muestras e indicios en la zona del hallazgo, con el objetivo de determinar la sustancia utilizada y las circunstancias del ataque contra una especie protegida.

Especie en riesgo y esfuerzos de conservaciónEl cóndor andino es una especie símbolo nacional y se encuentra bajo protección del Estado boliviano debido a su condición de vulnerabilidad.

Según datos del Programa de Gestión de la Biodiversidad, en 2025 se rescataron tres cóndores en los municipios de Vacas, Tiraque y Morochata; dos de ellos ya fueron liberados, mientras que uno continúa en rehabilitación por una fractura en el ala.

Las autoridades ambientales reiteraron su llamado a la población para denunciar casos de envenenamiento de fauna silvestre y reforzar la protección de esta especie emblemática de los Andes.



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