Equipos de emergencia controlaron un incendio registrado en la colina de San Sebastián, en la ciudad de Cochabamba, donde las llamas afectaron principalmente pastizales y un árbol del sector.

Personal de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) del municipio se trasladó de inmediato hasta la zona tras la alerta, logrando sofocar el fuego sin la necesidad de maquinaria pesada, únicamente con equipos portátiles de primera respuesta.

Las labores se concentraron en la extinción, remoción de material quemado y enfriamiento del área para evitar una posible reactivación del incendio.

Sofocan incendio en la colina de San Sebastián en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar - Periodista Red Uno

De acuerdo con el reporte, el fuego avanzó inicialmente por pastizales y pajonales, lo que generó preocupación por su rápida propagación; sin embargo, la intervención oportuna permitió contenerlo en poco tiempo.

Como consecuencia del siniestro, se reportó la afectación de al menos un árbol, mientras que el resto del área dañada corresponde a vegetación seca. Se presume que personas en situación de calle provocaron el incendio en el lugar.

Las autoridades destacaron la rápida reacción del personal de emergencia, que logró controlar el incendio antes de que alcance mayor magnitud o ponga en riesgo viviendas cercanas.

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