TCP trabaja con solo cuatro magistrados y pide respuesta urgente a la Asamblea

La presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paola Prudencio Candia, pidió este miércoles a la Asamblea Legislativa Plurinacional acelerar el tratamiento de las iniciativas destinadas a cubrir las acefalías en el órgano constitucional y viabilizar la convocatoria a elecciones judiciales.

Según explicó, el TCP presentó un proyecto de ley de carácter transitorio y excepcional hace siete meses para enfrentar la falta de magistrados, sin que hasta el momento exista una definición por parte del Legislativo. En ese contexto, advirtió que la institución opera con una composición reducida de cuatro autoridades.

“No puede ser que hayan pasado siete meses en los cuales nosotros hemos presentado un proyecto de ley”, aseveró.

Elecciones judiciales

La autoridad señaló que el Tribunal Constitucional acumula alrededor de 20.000 causas y que ya se han sorteado más de 3.000 expedientes, aunque la falta de integración plena limita la capacidad de resolución de los procesos.

Asimismo, insistió en la necesidad de avanzar hacia la realización de elecciones judiciales, al considerar que su retraso afecta el normal funcionamiento del sistema constitucional y el derecho ciudadano a elegir a sus autoridades.

“Ya han pasado dos años, el derecho ha sido cercenado en cinco departamentos hermanos de Bolivia para elegir a sus autoridades”.

En relación con el Tribunal Supremo Electoral, indicó que se realizaron gestiones para conocer la viabilidad técnica y jurídica del proceso electoral, aunque remarcó que la decisión final depende de las instancias correspondientes.

Finalmente, defendió la independencia del TCP y aseguró que la institución continuará ejerciendo sus funciones mientras se resuelven los temas pendientes en la Asamblea Legislativa.

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