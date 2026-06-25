Senadores aprueban préstamo de $us 118,5 millones para el sector vial

La Cámara de Senadores sancionó este jueves el proyecto de ley que autoriza un préstamo de hasta $us 118,5 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, brazo financiero del Banco Mundial, destinado a la ejecución del Programa de Resiliencia Climática en el Sector Vial.

Tras su aprobación en la Cámara Alta, la norma será remitida al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Recursos para infraestructura vial

El financiamiento tiene como objetivo fortalecer la planificación, el diseño, la conservación y la mejora de la infraestructura vial del país, incorporando criterios de resiliencia climática y seguridad vial.

Antes del tratamiento del proyecto, el pleno del Senado recibió una explicación técnica del jefe de Planificación de la Administradora Boliviana de Carreteras, Ronald Pereira, quien expuso los alcances del programa y la importancia de su aprobación.

“El valor agregado más importante de este proyecto tiene que ver precisamente con incorporar la visión de la resiliencia climática en la planificación y el diseño de carreteras”, afirmó Pereira.

Advierten riesgo de perder los recursos

Durante su intervención, Pereira explicó que el convenio de financiamiento fue suscrito el 28 de junio de 2024 y que el Banco Mundial estableció como plazo límite el 30 de junio de 2026 para su aprobación legislativa.

“Estamos en un momento crítico en términos de tiempo”, señaló, al advertir que, si no se concretaba la aprobación, los recursos podían ser reasignados a otros países.

Tres componentes del programa

El proyecto contempla tres componentes principales: el fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades técnicas; inversiones para mejorar puentes y carreteras bajo criterios de resiliencia climática y seguridad vial; y la gestión integral del programa.

Entre las acciones previstas se encuentran la incorporación de nuevas tecnologías, sistemas especializados de monitoreo, estudios de preinversión y programas de capacitación para los equipos técnicos de la ABC.

Además, el programa incluye un componente de inclusión con enfoque de género.

Norma pasa al Ejecutivo

Con la sanción legislativa, el proyecto de ley queda listo para su remisión al Órgano Ejecutivo, instancia que deberá continuar con los trámites constitucionales correspondientes.

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