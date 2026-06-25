Justicia dicta arraigo y medidas sustitutivas para Wilma Alanoca

La Justicia determinó este jueves aplicar medidas sustitutivas contra la exministra y exconcejal Wilma Alanoca, investigada por el presunto delito de instigación pública a delinquir.

Con esta resolución, la exautoridad continuará el proceso penal en libertad mientras el Ministerio Público avanza con las investigaciones correspondientes.

Medidas impuestas

Entre las medidas determinadas por la autoridad judicial se encuentran el arraigo, la obligación de realizar un registro biométrico cada sexto día hábil de cada mes y la presentación de un garante personal solvente.

El garante deberá asegurar la comparecencia de Alanoca ante los requerimientos del Ministerio Público y de la autoridad judicial durante el desarrollo del proceso.

Fianza en caso de incumplimiento

La resolución también establece que, en caso de incumplimiento de las medidas o una eventual fuga, el garante deberá cubrir una fianza de Bs 25.000, monto destinado a las labores de recaptura.

El juzgado otorgó un plazo de cinco días hábiles para que Alanoca cumpla con las medidas determinadas.

Proceso puede modificarse

La autoridad judicial precisó que la decisión puede ser modificada durante el proceso, dependiendo del avance de las investigaciones y del cumplimiento de las condiciones impuestas.

El caso de Alanoca generó atención pública luego de su aprehensión y posterior imputación por el presunto delito de instigación pública a delinquir, en el contexto del estado de excepción vigente en el país.

La defensa de la exautoridad había señalado previamente que el caso estaba relacionado con declaraciones públicas realizadas por Alanoca, mientras que sectores políticos sostuvieron que sus expresiones debían ser evaluadas por la Justicia.

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