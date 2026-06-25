¿Tolerancia laboral desde este viernes? Esto dijo el Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social informó que, a partir del viernes 26 de junio, se establece de manera excepcional una tolerancia de 30 minutos en el horario de ingreso a la jornada laboral para trabajadoras y trabajadores del sector público.

La medida surge en respuesta a las dificultades de desplazamiento que enfrenta la población debido a los problemas vinculados al abastecimiento de combustibles, situación que ha afectado la movilidad en distintas regiones del país.

Según el comunicado oficial, el tiempo otorgado deberá ser compensado posteriormente conforme a los mecanismos y necesidades de cada entidad pública, con el objetivo de no afectar el cumplimiento de la jornada laboral ni la continuidad del servicio estatal.

En el caso del sector privado, la cartera de Trabajo precisó que la aplicación de esta disposición deberá ser acordada entre empleadores y trabajadores, en el marco de la flexibilidad laboral y garantizando la reposición del tiempo concedido.

Asimismo, el Ministerio instruyó que las entidades públicas y privadas adopten medidas para asegurar la normal prestación de servicios a la población, evitando interrupciones en actividades esenciales.

Finalmente, la institución informó que el comunicado anterior emitido el 25 de mayo, que establecía una tolerancia de una hora por conflictos sociales en La Paz, queda sin efecto a partir de la vigencia de esta nueva disposición.

El Gobierno exhortó a trabajadores y empleadores a actuar con responsabilidad para mantener el normal desarrollo de las actividades económicas y laborales en el país.

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