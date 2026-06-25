El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, convocó a una reunión nacional de emergencia con representantes de los nueve tribunales departamentales de justicia del país para analizar la situación presupuestaria que atraviesa el Órgano Judicial y definir posibles acciones ante la falta de respuesta a sus demandas.

La autoridad informó que al encuentro fueron convocados los presidentes de los nueve tribunales departamentales, quienes deberán asistir acompañados por dos representantes de cada instancia. También participarán las asociaciones de magistrados de los distintos departamentos y el directorio en pleno de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol).

“Hemos convocado en primera instancia a los nueve presidentes de los tribunales departamentales de justicia para que deleguen también a dos representantes más de cada TDJ y así también a las asociaciones de magistrados que existen en cada departamento y a la Asociación de Magistrados de Bolivia”, señaló Saucedo.

El titular del TSJ explicó que la reunión tiene como objetivo evaluar la situación que enfrenta el sistema judicial, luego de casi ocho meses de espera sin avances respecto a las solicitudes planteadas por el sector.

“Han transcurrido ya casi ocho meses en los que hemos esperado pacientemente y hemos hecho conocer la realidad presupuestaria por la cual atraviesa el Órgano Judicial”, manifestó.

Saucedo afirmó que la Justicia es actualmente el órgano estatal con mayores dificultades presupuestarias. En ese contexto, recordó que en noviembre pasado se presentaron proyectos de ley como parte del diálogo para la reforma judicial, entre ellos propuestas relacionadas con la asignación de mayores recursos.

“Somos el sector, el órgano más desatendido de todo el Estado. Hablamos del tema presupuesto y justificamos por qué necesitamos el 5% para nuestro Órgano Judicial. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta”, cuestionó.

La autoridad evitó adelantar las posibles medidas que podrían adoptarse tras la reunión, aunque anticipó que las determinaciones que emerjan del encuentro serán asumidas por la dirigencia judicial.

“Serán los jueces y los vocales quienes nos den las directrices. Nosotros tenemos la obligación de representarlos. Por eso, siendo respetuosos y habiendo tenido paciencia ante los compromisos asumidos con nosotros, nos vemos en la necesidad de convocar a esta reunión nacional de emergencia”, concluyó.

Se prevé que el encuentro permita definir una posición institucional sobre la demanda de una mayor asignación presupuestaria y las acciones que el Órgano Judicial asumirá en adelante para impulsar sus planteamientos.

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