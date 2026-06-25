Cancillería activa líneas de emergencia para bolivianos en Venezuela tras fuerte sismo

Tras el fuerte movimiento sísmico registrado en la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia informó este jueves que, según los reportes oficiales preliminares, no se tiene constancia de ciudadanos bolivianos afectados por el desastre natural.

A través de un comunicado oficial emitido con fecha 25 de junio de 2026, la Cancillería boliviana transmitió tranquilidad a la opinión pública y a las familias en territorio nacional, detallando que se mantiene un monitoreo constante de la situación en el país caribeño.

Canales de asistencia 24 horas

Pese a la ausencia de víctimas o damnificados de nacionalidad boliviana hasta el momento, el Viceministerio de Gestión Consular e Institucional determinó activar de manera inmediata canales de atención de emergencia. El objetivo de la medida es precautelar la seguridad de la comunidad boliviana ante cualquier eventualidad o réplica que pudiera suscitarse en las próximas horas.

Para ello, se han habilitado de forma exclusiva las siguientes líneas de WhatsApp para Emergencia Consular, las cuales operarán de manera ininterrumpida las 24 horas del día para brindar asistencia y orientación oportuna:

+58 412-3898300

+591 7200199

Recomendaciones a la comunidad

El Gobierno boliviano extendió una recomendación abierta a todos los compatriotas que residen actualmente en Venezuela o que se encuentren en dicho territorio en calidad de tránsito. Se les insta a mantenerse informados exclusivamente mediante los canales oficiales de comunicación y a seguir rigurosamente cada una de las instrucciones y protocolos dictados por las autoridades locales de protección civil.

Comunicado de la Cancillería.

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