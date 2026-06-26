La Paz: Agencias turísticas retoman actividades tras semanas de bloqueos

Luego de varias semanas de afectación por los bloqueos, el sector turístico comienza a reactivarse en La Paz. Las agencias y operadores turísticos ya ofrecen paquetes y promociones para este fin de semana, considerado el primero sin movilizaciones después de casi dos meses de paralización.

De acuerdo con operadores del sector, recién desde esta semana se pudo normalizar parcialmente la actividad, por lo que se prevé retomar las salidas hacia distintos destinos turísticos del departamento.

Ofertas para el fin de semana

Entre los destinos promocionados se encuentran el Nevado Charquini y el Huayna Potosí, dos de los lugares más demandados por turistas nacionales y extranjeros.

Una de las ofertas incluye una caminata hacia la laguna Esmeralda, en el sector del Charquini, con un costo aproximado de entre Bs 170 y Bs 190.

“Estamos ofreciendo Charquini, una caminata de una hora hacia la laguna Esmeralda”, explicó una operadora turística.

Para el domingo, algunas agencias también lanzaron promociones especiales, como un paquete 2x1 a Bs 299 para una caminata hacia el Nevado Huayna Potosí.

Reservas son mayormente nacionales

Pese a la reactivación, los operadores señalan que la mayoría de las reservas provienen de turistas nacionales. La llegada de visitantes extranjeros aún es baja debido a la susceptibilidad generada fuera del país por los conflictos recientes.

Según representantes del sector, algunas embajadas emitieron advertencias o restricciones para viajeros interesados en llegar a Bolivia, lo que afectó directamente al turismo receptivo.

“Los extranjeros todavía no tienen el dato de que acá ya está abierto”, lamentó una operadora.

Temporada europea fue afectada

El sector turístico también expresó su preocupación por las pérdidas económicas registradas, ya que esta etapa del año era considerada temporada alta para la llegada de turistas europeos, principalmente italianos, españoles y franceses.

Sin embargo, varios visitantes habrían retirado a Bolivia de su lista de destinos y optaron por continuar sus recorridos hacia Perú.

Salidas inician desde este viernes

Las agencias de turismo prevén iniciar las salidas a diferentes destinos desde este viernes, con horarios variados y paquetes promocionales para intentar recuperar parte del movimiento perdido durante las semanas de bloqueo.

Los operadores esperan que, con la normalización de la circulación y la ausencia de movilizaciones este fin de semana, el turismo pueda empezar a recuperar su dinámica de manera gradual.

Mira la programación en Red Uno Play