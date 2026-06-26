TSJ se declara en emergencia por falta de presupuesto; definirán medidas en su encuentro de este lunes

El Tribunal Supremo de Justicia convocó a una reunión nacional de emergencia para el lunes 29 de junio en la ciudad de Sucre, ante la falta de presupuesto que atraviesa el sistema judicial del país.

Desde el Órgano Judicial señalaron que existe preocupación por la falta de atención a sus demandas presupuestarias, pese a que durante varios meses hicieron conocer la situación económica que enfrentan.

“El Órgano Judicial de Bolivia se declara en emergencia”, señalaron desde el sector, al cuestionar la presunta desatención de otros órganos del Estado.

Exigen mayor presupuesto

De acuerdo con representantes judiciales, desde hace casi ocho meses se expuso la necesidad de contar con mayores recursos para garantizar el funcionamiento del sistema judicial.

Indicaron que una de las principales demandas es la asignación del 5% del presupuesto para el Órgano Judicial, pedido que, según afirmaron, hasta el momento no recibió una respuesta concreta.

“Hemos esperado pacientemente y hemos hecho conocer la realidad presupuestaria por la cual atraviesa el Órgano Judicial. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta”, señalaron.

Reunión será en Sucre

Al encuentro nacional asistirán representantes de los nueve departamentos, además del Consejo de la Magistratura y autoridades vinculadas al sistema judicial.

La reunión tiene como objetivo analizar la situación económica del Órgano Judicial y definir posibles acciones para exigir mejores condiciones presupuestarias, tecnológicas e institucionales.

Definirán acciones concretas

Desde el sector judicial indicaron que acatarán las determinaciones que asuman jueces y vocales durante el encuentro nacional.

“Vamos a hacer caso a lo que determinen nuestros jueces y vocales para poder reivindicar los derechos del Órgano Judicial”, afirmaron.

La emergencia judicial se da en medio de reclamos por limitaciones presupuestarias que, según el sector, afectan el funcionamiento de juzgados, tribunales y servicios administrativos en el país.

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