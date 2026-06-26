Potosí prioriza aeropuerto, fábrica de cemento y parque industrial

El alcalde de Potosí, William Cervantes, informó que sostuvo una reunión con el presidente Rodrigo Paz y ministros de Estado para abordar proyectos estratégicos destinados a la reactivación económica y al desarrollo del municipio y del departamento.

La autoridad edil señaló que el encuentro fue positivo y que se acordó iniciar mesas técnicas de trabajo con diferentes ministerios para avanzar en propuestas vinculadas al área productiva, turística y social.

“Necesitamos empezar el diseño productivo, turístico y social de Potosí. Esos tres ejes temáticos son fundamentales”, afirmó Cervantes.

Tres ejes para el desarrollo de Potosí

Según el alcalde, en el eje turístico se prevé trabajar en inversiones relacionadas con atractivos como criptas y catacumbas, mientras que en el área económico-productiva se priorizan proyectos como el parque industrial y la fábrica de cemento.

En el eje social, Cervantes remarcó la importancia de poner en funcionamiento el aeropuerto, al considerar que esta infraestructura será clave para mejorar la conectividad y fortalecer el desarrollo regional.

“El aeropuerto debe funcionar porque estos tres elementos nos van a dar desarrollo”, sostuvo.

Mesas técnicas desde este lunes

Cervantes indicó que el presidente manifestó su predisposición para trabajar en estos proyectos y que las mesas técnicas comenzarán a desarrollarse con diferentes ministerios.

La autoridad explicó que se coordinará con el Ministerio de Obras Públicas, el área de Desarrollo Económico y el Viceministerio de Autonomías. En el caso de la mancha urbana, adelantó que el trabajo empezará desde el lunes.

“El presidente ha dicho que sí se va a trabajar y vamos a empezar con mesas técnicas”, señaló.

Minería, uno de los sectores más afectados

Consultado sobre el impacto económico de los más de 50 días de bloqueo, el alcalde indicó que aún no se tiene una cuantificación exacta, pero afirmó que el daño es millonario.

Cervantes sostuvo que la minería fue uno de los sectores más golpeados, no solo por los conflictos sociales, sino también por la escasez de diésel.

De acuerdo con la autoridad, Potosí exporta aproximadamente entre 400 y 500 millones de dólares al mes, por lo que los bloqueos habrían generado una fuerte afectación en la actividad económica del departamento.

“Eso es lo que hemos perdido en exportación”, manifestó.

Cerro Rico de Potosí

El alcalde indicó que durante la reunión también se tocó el tema del Cerro Rico, aunque explicó que este punto será tratado de manera específica con el ministro de Minería.

Remarcó que el encuentro estuvo centrado principalmente en el diseño productivo, minero, social y turístico del departamento.

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