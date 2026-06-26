Gobierno priorizará a La Paz y El Alto en plan económico tras bloqueos

El viceministro de Coordinación de Gestión Pública, Julio Linares, informó que el Gobierno nacional prepara un decreto supremo orientado a la reactivación económica del departamento de La Paz, tras más de 50 días de bloqueos que afectaron a distintos sectores productivos.

La autoridad explicó que la norma será promulgada la próxima semana y permitirá crear una comisión especial dependiente de la Presidencia, encabezada por un comisionado y tres delegados que representarán al norte, centro y sur del departamento.

Según Linares, esta instancia tendrá la tarea de coordinar programas y proyectos de recuperación económica con los 87 alcaldes del departamento de La Paz y la Gobernación.

Identifican 121 proyectos con presupuesto

El viceministro señaló que ya se identificó una cartera de 121 proyectos que cuentan con presupuesto y que suman aproximadamente Bs 1.123 millones.

“Son proyectos que ya tienen presupuesto, que ya tienen diseño final y que se los realizará entre agosto y diciembre de este año”, indicó Linares.

La autoridad sostuvo que la prioridad será atender a los municipios más afectados por los bloqueos, principalmente La Paz, El Alto y el resto de las regiones paceñas.

Obras, empleo y reactivación

Linares explicó que estos proyectos buscan dinamizar la economía mediante obras públicas, contratación de empresas, proveedores y generación de empleo.

A este paquete se suman otros proyectos en curso, como una ruta metropolitana financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo por $us 30 millones, que incluirá un parque lineal, ciclovías, espacios recreativos, canchas y conexión hacia la estación Roja de El Alto.

Reportan pérdidas millonarias

Linares señaló que, según cálculos de sectores empresariales, los bloqueos generaron pérdidas aproximadas de $us 2.700 millones en el país durante 50 días, mientras que en el departamento de La Paz las pérdidas superarían los $us 500 millones.

También mencionó datos preocupantes sobre la afectación laboral en sectores como turismo y gastronomía, donde se reportó una fuerte pérdida de empleos y cierre de negocios.

“Son muchos empleos que se han perdido y negocios que se han cerrado, y tenemos que ver cómo levantarlos nuevamente”, manifestó.

Gobierno evaluará propuestas de sectores productivos

Linares afirmó que el Ejecutivo tomará en cuenta las propuestas presentadas por la Alcaldía de La Paz, la Cámara de Industrias, la Federación de Empresarios Privados y otros sectores productivos.

“El camino es el diálogo”, sostuvo la autoridad, al señalar que las iniciativas serán analizadas dentro de la comisión especial que se creará para el departamento de La Paz.

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