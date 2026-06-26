Impactantes imágenes: una avioneta se estrella contra el edificio más alto de Pekín

Imágenes que circulan en redes sociales muestran un insólito accidente ocurrido este viernes en Pekín: una avioneta chocó contra el China Zun, el rascacielos más alto de la capital china, provocando daños en la fachada del edificio.

El impacto ocurrió en la zona de Guomao, uno de los principales centros financieros de la ciudad, ubicado en el distrito de Chaoyang y cercano a otros edificios emblemáticos, como la sede de la televisión estatal CCTV.

Los videos captados tras el accidente muestran un agujero en los paneles de vidrio del enorme edificio, además de fragmentos de la aeronave sobre una calle cercana. En las imágenes también se observa un taxi con daños en la parte trasera, aparentemente afectado por los restos del impacto.

Un residente español en Pekín relató a EFE que encontró una fuerte movilización de emergencia en la zona.

"Decenas de coches de policía, muchas ambulancias y ambos sentidos de la calle cortados", describió el testigo.

Hasta el momento, las autoridades chinas no han informado oficialmente sobre víctimas ni han confirmado las causas del accidente. Tampoco se conoce si la aeronave realizaba un vuelo privado, comercial o de otro tipo.

Los equipos de emergencia se desplazaron al lugar mientras continúan las investigaciones para determinar si el impacto ocurrió por una falla mecánica, pérdida de control u otra circunstancia.

El accidente generó gran impacto en internet, especialmente por la ubicación del incidente: el China Zun, también conocido como CITIC Tower, es un símbolo del paisaje urbano de Pekín.

La torre tiene 528 metros de altura y fue inaugurada en 2018, convirtiéndose en el edificio más alto de la capital china.

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