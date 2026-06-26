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Delcy Rodríguez anuncia la militarización del estado costero La Guaira tras los terremotos

“Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sus distintos componentes, están en el territorio del estado La Guaira para atender esta coyuntura que afecta a nuestro pueblo”, sostuvo la mandataria.

EFE

26/06/2026 10:01

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Delcy Rodríguez militariza La Guaira tras los terremotos. Foto: EFE
Caracas, Venezuela

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la militarización del estado costero de La Guaira, el más afectado por los dos terremotos de 7,2 y 7,5 registrados la tarde del miércoles. 

“Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sus distintos componentes, están en el territorio del estado La Guaira para atender esta coyuntura que afecta a nuestro pueblo”, sostuvo la mandataria. 

Asimismo, precisó que el despeje de la vialidad no solamente ha permitido que los rescatistas, organismos de seguridad ciudadana y efectivos militares se desplacen por todo el estado, sino “también abordar aspectos logísticos como la alimentación y agua”. “Estamos en proceso de saturación de alimentos y agua para atender a la población”, añadió. 

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