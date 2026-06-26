Se elevan a 589 las personas fallecidas por los dos terremotos en Venezuela

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que la cifra de fallecidos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a su país se elevó a 589 y a 2.980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

"En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas", declaró la mandataria al encabezar un encuentro desde el estado Zulia, en el occidente del país, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Entre tanto, en Venezuela continúan con las labores de búsqueda de desaparecidos y remoción de escombros, mientras comienzan a llegar rescatistas y ayuda humanitaria internacional.

Los habitantes en el estado más afectado duermen a la intemperie

Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos.

Después de dos noches siguen a la intemperie, sin ser ubicados en un refugio y sin resguardo de la lluvia o el sol.

Bomberos, perros, drones, forenses: así ayuda la comunidad internacional a Venezuela

Bomberos, perros especialistas en la localización de personas, drones, médicos forenses y, también, millones de dólares son las principales ayudas que la comunidad internacional ha enviado o se ha comprometido a hacer llegar a Venezuela tras los devastadores terremotos del miércoles.

Desde grandes instituciones, como Naciones Unidas o el Banco Mundial, a potencias económicas como Estados Unidos, pasando por pequeños países como El Salvador, todas las administraciones con capacidad de ayudar, aunque sea con un pequeño equipo de rescate, se han puesto a disposición de Venezuela.

Medicinas, perros de rescate y recolecta de fondos

Medicamentos, perros de rescate y recolectas de fondos son algunos ejemplos de la ayuda que varios países de Asia-Pacífico, entre ellos India, China o Australia, han ofrecido a Venezuela tras la sacudida de los potentes sismos, sumándose a la ola de apoyo internacional impulsada principalmente desde América y Europa.

Este viernes empezaron a concretarse algunas ayudas desde el continente asiático, con el despegue de dos aviones de la Fuerza Aérea de la India que cargan más de 35 toneladas de suministros de socorro, medicamentos y equipos médicos.

Aterriza en Venezuela el avión militar español con unidades de rescate y emergencia

El avión A330 del Ejército del Aire con 59 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y efectivos de los equipos de rescate de la Comunidad de Madrid ha aterrizado este viernes en Venezuela para participar en el operativo de emergencia por los terremotos que han asolado el país, según ha confirmado el Ministerio de Defensa.

El A330 ha transportado 59 efectivos de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas para apoyar a las autoridades venezolanas en las tareas de búsqueda y rescate.

La ONU estima que 6,76 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos

Hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles, indicó la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan.

La cifra incluiría dos millones de personas en la capital, Caracas, agregó la fuente de la agencia de Naciones Unidas, señalando que se esperan estimaciones más precisas a medida que surja nueva información sobre la catástrofe.

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